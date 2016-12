Costretta a salire in auto contro la propria volontà e poi violentata dal compagno. E' finito così il tragico Natale di una donna ravennate che ha denunciato il proprio convivente per abusi, portandolo all'arresto. I fatti sono accaduti il giorno della vigilia di Natale quando la donna è stata portata improvvisamente via dal proprio compagno quarantenne, dopo essere stata costretta a salire nella sua auto, e condotta in una zona appartata di Sant'Agata sul Santerno, in provincia di Ravenna.

Lì è stata ripetutamente violentata e poi trasportata dall'uomo verso Massa Lombarda. In seguito, approfittando di un momento di distrazione del quarantenne, la donna è riuscita a fuggire a piedi dall'auto e a cercare aiuto. Allertate le forze dell'ordine, i carabinieri si sono subito messi alla ricerca dell'uomo, che è stato ritrovato poco dopo e arrestato. Così come disposto dal Pubblico ministero di turno, Angela Scorza, il quarantenne è stato accompagnato in carcere e ora dovrà rispondere delle accuse di violenza sessuale, violenza privata e minacce.