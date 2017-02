Per decenni, Lisa Salberg, 48 anni, statunitense, ha dovuto combattere con una pericolosa forma di malattia cardiaca chiamata ‘cardiomiopatia ipertrofica’. Patologia che, diagnosticatale a 12 anni, l’ha portata ad un ictus quando aveva 21 e a diversi intervenuti nel corso degli anni: l’obiettivo era sempre quello di preservare il suo cuore. Ma quando l’organo ha cominciato davvero a cedere, i medici hanno deciso che Lisa aveva bisogno di un trapianto. All'inizio di febbraio, la donna ha potuto avere un cuore nuovo. Ma prima di entrare in sala operatoria, ha fatto una richiesta quantomeno singolare al suo chirurgo: salvare il vecchio cuore malandato.

Vista la sua particolare patologia, Lisa è diventata un attivista per la ricerca sulle malattie di cuore e ha inaugurato la Hypertrophic Cardiomyopathy Association dopo che sua sorella è morta proprio a causa di questo male. Almeno ad altri cinque membri della sua famiglia è stata diagnosticata la stessa, che porta le cellule del muscolo cardiaco ad ingrandirsi e i ventricoli ad addensarsi, rendendo più difficile per il cuore pompare sangue. Lisa ha detto di voler tenere il suo cuore danneggiato come “strumento per aumentare la consapevolezza di questa condizione ed educare gli altri”. "Siamo stati amici per 48 anni", ha scherzato a proposito del suo cuore.

Il suo al Newark Beth Israel Medical Center, Dr. Margarita Camacho, ha ammesso di essere rimasto sorpreso dalla richiesta. "Non c’è mai stato nessuno che me l’ha chiesto. La prima cosa che ho pensato è stata: ‘Che bello che vuole farlo'", ha detto Camacho alla ABC News. “Quando l’ho visto, gli ho detto ‘grazie’ Hai lavorato duramente per 48 anni’" ha detto a Lisa a proposito del suo cuore. “E’ stato bello potergli dire addio."