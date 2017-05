Una donna americana sarebbe stata costretta a sposare il suo stupratore quando aveva appena 11 anni, dopo essere rimasta incinta. Il caso di cui dà conto il New York Times non arriva da un Paese sottosviluppato, ma bensì dagli Stati Uniti. Sherry Johnson, ormai adulta, vive in Florida dove non esiste una regolamentazione sull’età minima per convolare a nozze. Così, quando era praticamente solo una bambina le sarebbe stato imposto di sposare il suo stupratore che aveva 20 anni. A distanza di anni, la donna ha deciso di raccontare la sua terribile esperienza, assicurando di non essere la sola a trovarsi in questa angosciante situazione: molte bambine come lei furono costrette a sposare uomini più grandi di loro in giovane età e che quasi tutte avevano subito violenze sessuali. Ha inoltre affermato di aver subito molestie da alcuni uomini di chiesa, tra cui un prete e un parrocchiano, complici in quei matrimoni.

Sherry spiega di aver deciso di essersi fatta avanti solo ora con l’obiettivo di chiedere che venga emanata una legge che fissi dei limiti minimi di età in tutti gli Stati Uniti per il matrimonio. “Fu terribile – ha aggiunto – Ero così piccola, fui costretta ad abbandonare la scuola e venni di fatto affidata a un uomo che per tutto il tempo non faceva che abbandonarmi per fare altro”. Dall’unione con quell’uomo che non nomina mai sono nati nove bambini. Gli Stati Uniti hanno fortemente denunciato il matrimonio infantile in altri paesi, con un documento del Dipartimento di Stato che lo definisce un "abuso di diritti umani che contribuisce alle difficoltà economiche".