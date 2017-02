Come se non bastassero i rincari su energia e molti generi alimentari, a gravare sulle tasche dei consumatori italiani ci sono anche i costi del carburante. Secondo lo studio Car Cost Index di LeasePlan, condotto in 24 Paesi del Vecchio Continente, il nostro paese detiene il non invidiabile primato di essere quello in cui il "pieno" di benzina è il più caro d'Europa. "Sulla base di un chilometraggio annuale di 20.000 chilometri – spiega la ricerca – la spesa media per la benzina in Europa è di 100 euro al mese, mentre vengono spesi 67 euro per il gasolio. L'Italia si situa al primo posto con 136 euro mensili per i veicoli alimentati a benzina. Con soli 54 euro al mese, invece, i conducenti della Russia possono godere del ‘pieno' più economico, grazie alle notevoli riserve petrolifere della nazione. Il Paese meno costoso per il diesel è invece la Polonia, con 49 euro al mese".

Le voci prese in esame dal dossier.

Il dossier prende in esame gli elementi che concorrono al costo totale dei veicoli nel segmento delle auto di piccole e medie dimensioni, come Opel Corsa, Renault Clio, Volkswagen Golf e Ford Focus. Lo studio, più in particolare, mette a confronto il prezzo di acquisto, il costo di deprezzamento, la riparazione e manutenzione, l'assicurazione, le imposte e le spese di carburante, inclusi gli pneumatici invernali, ove richiesto dalle leggi in vigore. In questo tipo di analisi l'Italia si piazza sul secondo gradino del podio della classifica: con 678 euro spesi ogni mese, gli automobilisti del Belpaese che guidano vetture a benzina sono secondi solo ai norvegesi (708 euro), precedono di un soffio i danesi (673 euro) e quasi doppiano gli ungheresi, buoni ultimi a quota 364.

Il Direttore Commerciale di LeasePlan Italia, Gavin Eagle, ha commentato: "E’ stato spesso affermato che alcuni paesi europei sono più costosi per gli automobilisti rispetto ad altri. Per poter paragonare tra loro i diversi mercati europei occorre comprenderli a fondo e conoscere nel dettaglio le loro differenze legislative. Per questo motivo consigliamo sempre agli automobilisti di considerare il quadro generale quando decidono se acquistare o noleggiare un’auto, sia di seconda mano che nuova".