"Piangeva e chiamava la mamma mentre io ceravo di rassicurarla dicendo che tutto sarebbe andato bene", così uno dei soccorritori improvvisati di quel terribile lunedì sera dell'attentato a Manchester ricorda gli ultimi istanti di vita della più giovane delle vittime della strage , la piccola Saffie Roussos di appena 8 anni. Il 43enne Paul Reid si trovava proprio alla Manchestrer Arena quando è avvenuto l'attacco suicida che ha causato 22 morti e oltre un centinaio di feriti. Come tanti altri in quel momento, è accorso per prestare assistenza ai feriti colpiti trovandosi davanti la bambina gravemente ferita.

L'uomo ha spiegato che dopo la bomba, grazie alla sua formazione di primo soccorso, stava cercando di dare una mano quando ha visto Saffie e ha deciso di avvolgerla nel suo cappotto prima di adagiarla su una barella improvvisata. "Stava morendo e voleva solo la sua mamma. Era devastante" ha raccontato ancora sotto shock il 43enne che ha scoperto della morte della bimba solo dai giornali. "La gente gridava, correndo e urlando. Non dimenticherò mai quei momenti. All'interno della sala era un caos assoluto. C'erano persone ferite ovunque. Ho guardato il mio telefono, erano le 10.32. Ho chiamato il numero di emergenza. Devo essere stato uno dei primi a chiamare perché erano passati pochi secondi dopo che la bomba è esplosa" ha ricostruito ancora l'uomo.

"Ho visto questa bimba che era distesa vicino a una porta d'uscita ferita ma ancora cosciente, le ho chiesto come si chiamasse, pensavo avesse detto Sophie. Poi le ho chiesto quanti anni avesse. Volevo tenerla sveglia parlandole ma poi ho capito che aveva difficoltà a respirare", ha raccontato ancora il 43enne, aggiungendo: "Continuava a chiedere ‘Dov'è mia mamma?' Le ho detto che l'avremmo trovata subito e che tutto andava bene, poi sono arrivati i paramedici. Lei ha iniziato a tremare e mi ha detto che sentiva freddo. Ho tolto la mia giacca lo avvolta ma continuava a tremare".

"Sono arrivati due o tre poliziotti e con loro abbiamo montato una barella improvvisata con un tabellone pubblicitario e abbiamo posizionato con cura Saffie per portarla fuori. A quel punto era sveglia ma non piangeva né si lamentava. Una volta usciti l'abbiamo caricata su un'ambulanza dolcemente e lei era ancora viva e con gli occhi aperti. È l'ultima volta che l'ho vista" ha ricordato Paul che poi è tornato dentro per aiutare gli altri feriti credendo che la bimba si fosse salvata , ma il giorno dopo ha scoperto l'amara verità: Saffie non ce l'aveva fatta.