Tragica scoperta sul litorale tirrenico cosentino. Il cadavere di una persona, di cui non è stato ancora possibile stabilire l’identità, è stato trovato oggi su una spiaggia di Guardia Piemontese, in Calabria. Il corpo era adagiato tra i massi nei paraggi del lido Carnevale e, dalle prime indiscrezioni trapelate, sembrerebbe essere in avanzato stato di decomposizione, tanto che per identificarlo dovrà essere ora effettuata l’analisi del Dna.

Al momento non si esclude possa trattarsi del turista tedesco disperso in mare nei giorni scorsi a Cetraro. L’uomo si trovava a bordo di una barca a vela in compagnia di un amico quando, a causa delle violente onde, è stato sbalzato in mare dopo essersi schiantato contro gli scogli. Dopo quattro giorni di ricerche (uno in più rispetto alla prassi) tuttavia il corpo del sessantasettenne non è stato rintracciato, mentre l’altro turista a bordo era stato soccorso e ricoverato in ospedale per le cure del caso. Partiti da Marina di Camerota i due tedeshi avrebbero voluto raggiungere il porto di Atene.