in foto: Foto di repertorio.

Tre persone sono morte in un incendio a Cosenza, in Calabria. Le fiamme hanno distrutto un appartamento situato in uno stabile di corso Telesio, nel centro storico di Cosenza, a pochi passi dal Duomo. Ad accertare il numero delle vittime sono stati i vigili del fuoco dopo che, spento l’incendio, sono riusciti dopo ore di lavoro a ispezionare i locali e hanno trovato i tre corpi carbonizzati. Le vittime, da quanto si apprende, sono due uomini e una donna che non sono stati ancora identificati ufficialmente ma che secondo i soccorritori sarebbero le tre persone, due fratelli e la compagna di uno di questi, che vivevano nell'appartamento andato in fiamme, pare abusivamente. La certezza sulla loro identità si avrà solo dopo un esame medico-legale approfondito.

I tre cadaveri carbonizzati trovati dai vigili del fuoco – L'incendio è divampato nel pomeriggio e subito si è diffuso il timore che potessero esserci delle vittime dato che le tre persone che secondo i vicini di casa vivevano nell’appartamento non erano state rintracciate. Il successivo sopralluogo dei vigili del fuoco, avvenuto in serata con molte cautele a causa del rischio di crolli nel vecchio edificio, ha portato alla certezza delle tre vittime. L’incendio potrebbe essere stato causato da una fuga di gas.