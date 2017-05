I carabinieri di Rende, in provincia di Cosenza, hanno arrestato due cugini cosentini di 50 e 48 anni per usura aggravata dallo stato di bisogno ed estorsione ai danni di un concittadino 49enne. Il figlio di quest’ultimo aveva deciso di seguire un corso di formazione professionale al nord Italia ma non aveva le risorse economiche per farlo. Il padre, pur di aiutarlo a raggiungere il suo scopo, si era, quindi, rivolto a dei conoscenti, che avevano acconsentito a prestare al proprio concittadino la cifra di 3500 euro da restituire con un tasso usuraio di 500 euro al mese.

Come forma di garanzia sulla somma elargita, i due strozzini avevano anche tolto l’auto al 49enne, la cui situazione economica era peggiorata ulteriormente fino a spingerlo, disperato, a rivolgersi ai carabinieri di Rende. In breve tempo, le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Cosenza, avrebbero consentito di riscontrare quanto denunciato dal 49enne e di acquisire sufficienti elementi di prova a carico dei due cugini usurai, adesso in carcere per un ordine di custodia cautelare.