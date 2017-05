È una situazione nella quale probabilmente vi sarà capitato di trovarvi, quella di vedersi interrotta la fornitura di energia da parte di una azienda fornitrice di servizi che fa riferimento a una bolletta non pagata, senza che a voi risulti di averla mai ricevuta prima. Ecco, in casi del genere come dobbiamo comportarci? Ci tocca pagare il tutto, inclusi eventuali interessi e / o penali, oppure possiamo fare diversamente?

La risposta è: dipende. Bisognerebbe, in effetti, provare a mettere a fuco con maggior chiarezza la singola posizione dell’utente, per poi capire come agire. Come ricordava uno speciale de La Legge per tutti, infatti, la prima cosa da controllare è di che tipo di servizio stiamo parlando.

Dal 2007, con la liberalizzazione dei mercati dell’energia, i cittadini possono scegliere fra il “mercato di maggior tutela” ed il “mercato libero”. Nel primo caso, gli intervalli di tempo per l’invio delle bollette sono già conosciuti, con le “bollette che vengono inviate ogni quadrimestre per i consumi fino a 500 metri cubi o ogni trimestre per i consumi da 500 a 5000 metri cubi all’anno”. Nel secondo caso, quello del mercato libero, invece, bisognerà controllare cosa abbiamo sottoscritto nel contratto e ogni quanto tempo è prevista la fatturazione della bolletta.

Il contratto è l’elemento decisivo, dal momento che su di esso è indicato l’indirizzo del luogo in cui deve avvenire la fornitura del servizio, il recapito telefonico dell’utente e, eventualmente il tipo di addebito (se su conto corrente, tramite RID, ecc.).

Dunque, cosa succede nel caso in cui ci si trovi un addebito eccessivo o addirittura l’interruzione del servizio per il mancato recapito della bolletta?

Se è ravvisabile una “responsabilità colposa” della società si ha il diritto di ottenere “sia il rimborso delle somme addebitate a titolo di interessi e di quelle sostenute per il riallaccio del servizio sia il diritto all’indennizzo”, per il caso in cui sia stato sospeso il servizio per morosità nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora. Nell’ipotesi di addebito sul conto, ciò può configurarsi anche quando la società non abbia prelevato dal conto la somma dedicata per “propria responsabilità”.

Ovviamente bisogna precisare che questi casi sono configurabili solo quando non vi sia responsabilità dell’utente (assenza di fondi sul conto, cambio di indirizzo senza comunicazione, mancata risposta a comunicazione telefonica, ecc.).

Lo speciale de La Legge per Tutti chiarisce anche circa la possibilità di ricevere un risarcimento

Affinché possa essere riconosciuto il diritto al risarcimento del danno sono necessari due presupposti: l’illiceità della condotta tenuta dalla società e la prova del danno subito. Per quanto riguarda l’illiceità della condotta, la richiesta può considerarsi legittima soltanto qualora l’utente abbia autorizzato la società a ricevere i pagamenti direttamente dall’istituto di credito e da un conto ovviamente non in rosso. Per quanto attiene alla prova del danno, è necessario dimostrare che l’interruzione del servizio ha determinato un peggioramento nelle condizioni di salute dell’utente o ha causato uno stato di forte stress psico-fisico. Preciso che la prova dev’essere fornita mediante certificazione medica che attesti in modo specifico il peggioramento della Sua salute in conseguenza del periodo in cui è rimasto privo di gas naturale.

Anche qui bisogna precisare che “qualora a domiciliazione presso l’istituto di credito sia stata revocata e l’utente abbia assunto l’obbligo di pagare le bollette al momento del recapito”, il non segnalare alla società il mancato arrivo delle bollette costituisce invece un concorso di colpa.