in foto: Studenti scoprono i voti dell'esame di Maturità (Getty).

L'esame di Maturità è da tutti considerato un fondamentale rito di passaggio dall'adolescenza all'età adulta. Dopo il diploma, infatti, bisogna fare i conti con il proprio futuro: addio banchi di scuola e compiti a casa, benvenuta vita vera, con tutte le scelte che la quotidianità comporta, senza l'intervento spesso risolutivo di insegnanti e genitori. Chi pensa che una volta terminate le tre prove scritte e il colloquio orale degli esami di Stato il peggio sia passato, si sbaglia di grosso. Le strade da intraprendere sono tante, dall'università al lavoro all'anno sabbatico in giro per il mondo, ma non bisogna prendere decisioni affrettate, da cui dipenderanno i prossimi anni. L'importante è non lasciarsi influenzare dagli altri e seguire sempre il proprio istinto. Ecco, allora, almeno quattro consigli su cosa fare dopo la Maturità.

Prima il piacere poi il dovere: il viaggio della Maturità.

Prima di decidere se continuare a studiare all'università o andare a lavorare, o fare entrambe le cose, concedetevi una vacanza rilassante insieme agli amici di sempre. Da Ibiza alle isole italiane, dalla Grecia alle crociere per i giovani in giro per il Mediterraneo, di alternative per viaggi folli post-diploma ce ne sono tantissime e per tutte le tasche. Anche questo è un rito di passaggio fondamentale, al pari del diploma e delle prove d'esame. Non importa se la sua durata sia di pochi giorni o mesi, è una avventura alla quale non si può rinunciare e che ricorderete col sorriso per tutta la vita, perché sarà probabilmente l'ultimo vero momento di spensieratezza prima di avere nuove responsabilità e quindi un cuore con molta più esperienza ma di certo meno leggero.

Università: la scelta consapevole dell'indirizzo.

Per centinaia di studenti italiani al quinto anno delle superiori il conseguimento del diploma di Maturità è solo la porta d'accesso al mondo universitario, che propone una quantità di alternative incredibile. L'importante è documentarsi sui vari corsi presenti negli atenei italiani, selezionarne alcuni sulla base di materie ed eventuali sbocchi lavorativi e fare il punto sulle proprie capacità e interessi, pensando anche alle materie in cui ci si è maggiormente distinti durante gli anni della scuola. Il percorso universitario è, infatti, strettamente legato al mondo professionale e non sempre la passione per gli studi studi riesce a sopperire alle criticità del mercato del lavoro. Solo in questo modo si potrà capire davvero cosa si vuol fare da grandi. Fate anche attenzione alle modalità d'iscrizione e alle tempistiche per non rischiare di rimanere fuori dalla facoltà scelta, soprattutto se è a numero chiuso. In questo caso, bisognerà affrontare un test di ammissione, che generalmente si svolge tra la fine di agosto e l'inizio di settembre, per il quale bisogna esercitarsi e studiare. Ma, è sempre bene tenersi più strade aperte: se fallite la prova, non fermatevi. Andate avanti e riprovateci l'anno successivo, quando vi sentirete più pronti, ma è necessario avere un piano B per le emergenze.

Il mondo del lavoro e i corsi post-diploma.

Chi invece crede che l'università non faccia al proprio caso può già dare uno sguardo al mondo del lavoro. Il primo step da fare è quello di compilare un curriculum vitae da inviare ai selezionatori dei vari annunci, in cui si illustra il percorso di studi appena concluso e altre capacità personali che possono tornare utili ai fini dell'impiego per il quale ci si candida. Anche se si è frequentato il liceo, e non uno degli istituti tecnici e professionali che già indirizzano verso un'attività lavorativa, non scartate a priori questa opzione. Soprattutto perché sono disponibili numerosi corsi post-diploma, dalla durata in genere di un anno, organizzati sia da enti pubblici che privati, che danno la possibilità di seguire delle lezioni teoriche ma anche di mettere in pratica quegli insegnamenti, come nel caso delle scuole di estetica, per operatori socio-sanitari, di wedding planner, di idraulico o di graphic design. Da non sottovalutare è anche la carriera militare, che può avvenire nell'Esercito, nella Marina Militare, nell'Aeronautica Militare, Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Vigili del fuoco, Polizia penitenziaria e nella Guardia forestale. Bisogna andare sul sito del Corpo scelto, controllare i bandi e le modalità di accesso e, una volta superato il concorso, dopo un periodo di ferma previsto, è possibile essere assunti.

Studiare o lavorare all'estero per conoscere nuove lingue.

Se non sapete proprio cosa volete per il vostro futuro e un'intera estate non vi basta per fare una scelta definitiva, potete fare le valigie e trascorrere qualche mese all'estero. Nei paesi dell'Unione europea è di certo più facile: una volta arrivati a destinazione, potrete iscrivervi a un corso di lingua o trovare un piccolo impiego che vi permetta di sopravvivere fuori casa e nello stesso tempo di conoscere e sperimentare da vicino nuove culture. Tra le mete più amate degli studenti italiani ci sono la Spagna, la Francia, la Germania e il Regno Unito. Questo periodo di pausa potrà servirvi per decidere cosa fare una volta tornati in patria oppure aprirvi le porte per un percorso di studi o professionale a livello internazionale. Da prendere in considerazione è anche il cosiddetto "gap year", 365 giorni dedicati a visitare il mondo, per fare chiarezza sulla strada da intraprendere dopo la Maturità.