Nel campo delle intercettazioni potrebbero cambiare alcune regole. Il ministro della Giustizia Andrea Orlando già da questa mattina ha fissato alcuni incontri con esponenti del mondo accademico e della comunicazione per discutere della bozza di decreto legislativo che è stata diffusa nei giorni scorsi alle procure. Questa mattina ha convocato i rappresentanti dell'Unione camere penali, mentre domani 12 settembre vedrà i rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati. La Fsni, la Federazione nazionale della Stampa, non è ancora certa di partecipare alle consultazioni: "Ad oggi – dichiara Raffaele Lorusso, segretario della Federazione nazionale della Stampa – Siamo intenzionati a non andare, a meno che non ci siano aperture sulla questione delle querele temerarie". Lo scopo degli incontri è quello di discutere i punti elencati nello schema di decreto legislativo recante "Disposizioni in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni", che attuta la delega della legge 103 del 23 giugno 2017.

I punti della bozza di decreto sulle intercettazioni.

La parte saliente della bozza è una frase dell'articolo 3, che recita: "È fatto divieto di riproduzione integrale nella richiesta (del pm ndr) delle comunicazioni e conversazioni intercettate, ed p consentito soltanto il richiamo al loro contenuto". Per quanto riguarda le modifiche del codice penale, è assolutamente proibita la diffusione di riprese audiovisive e registrazioni di comunicazioni effettuate in modo fraudolento. E ciò significa che riprendere o registrare le conversazioni di qualcuno, per recare danno alla sua reputazione, è punibile fino a 4 anni: basta la querela della persona offesa. Gli unici casi in cui sono permesse le intercettazioni a insaputa di un individuo sono quelli in cui l'utilizzo delle registrazioni è autorizzato da un procedimento giudiziario o amministrativo.

Anche al codice di procedura penale sono apportate alcuni cambiamenti. All'articolo 268, dopo il comma 2, vengono aggiunti due commi: sono vietate le trascrizioni, anche sommarie, di comunicazioni che non hanno rilevanza ai fini delle indagini. Nel verbale delle operazioni di intercettazione possono essere inserite solo la data, l'ora e il dispositivo su cui è avvenuta la registrazione. Solo il pm può autorizzare la trascrizione delle conversazioni se ne valuta la rilevanza ai fini di prova.

Tutti i verbali e le registrazioni vengono custodite integralmente in un apposito archivio del pubblico ministero che ha gestito e ordinato le intercettazioni, comprese quegli atti che il giudice riterrà non rilevanti o inutilizzabili. L'archivio è tenuto sotto sorveglianza del procuratore della Repubblica. Oltre agli ausiliari autorizzati dal pm, nella stanza potranno accedere i giudice e i difensori, e ogni accesso verrà annotato. Del materiale in archivio gli avvocati non possono ottenere delle copie delle registrazioni o degli atti, ma possono soltanto consultarle. È espressamente indicato poi che anche nell'ordinanza del tribunale non si potranno riportare le conversazioni intercettate, ma sarà possibile scrivere un richiamo al loro contenuto.

Un' importanete novità è quella relativa all'uso di trojan, i captatori informatici che possono leggere il contenuto dei cellulari: con la riforma di Orlando si potranno utilizzare solo nei casi più gravi, cioè mafia e terrorismo. In tutti gli altri casi il magistrato dovrà specificare "Le ragioni che rendono necessaria tale modalità per lo svolgimento delle indagini, nonché i luoghi e il tempo in relazione ai quali è consentita l'attivazione del microfono".

Buone notizie infine per la lotta alla corruzione. Sarà infatti possibile durante le indagini effettuare delle intercettazioni: "Quando si tratta di intercettazione di comunicazioni tra presenti nei luoghi indicati nell'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi predetti si stia svolgendo l'attività criminosa".