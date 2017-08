L’estate volge al termine ma non terminano gli episodi di intolleranza nelle località turistiche italiane. Dopo il caso dei due giovani costretti a rinunciare ad una vacanza in Calabria (“Non accettiamo gay e animali”), da Cortina d’Ampezzo arriva una vicenda di ordinario razzismo. “Il ristorante? Un posto incantevole, ma sinceramente non ho apprezzato che a servire, con un costume ampezzano, fosse una persona di colore”. Questa è la recensione pubblicata su TripAdvisor, popolare sito dedicato a viaggi, da Fabio C., di La Spezia, per una cena consumata qualche giorno fa nel ristorante El Brite de Larieto, graziosa malga con agriturismo subito sopra Cortina.

Tale Fabio C. aveva mangiato e bevuto, e alla fine era rimasto soddisfatto, tanto da postare la sua personale recensione su TripAdvisor. Solo un appunto: “Non ho apprezzato una persona di colore a servire con costume parzialmente ampezzano – scrive – Se fossimo in un ristorante internazionale a Milano sarebbe diverso, ma sarebbe come andare in Marocco e in un ristorante tipico invece di trovare un marocchino che serve in sala ci trovassi un tedesco biondo vestito da marocchino”. Il commento, neanche troppo velatamente razzista, chiaramente non è piaciuto ai titolari del locale che ne hanno chiesto l'immediata rimozione del commento dal sito. La risposta di TripAdvisor, però, è destinata a fare discutere: "A seguito della segnalazione, abbiamo completato la nostra indagine. La recensione rispetta le nostre linee guida. La nostra community è globale e multi culturale. Proprio perché si tratta di un contesto unico e diversificato, certi modi di dire, termini in gergo o frasi che possono essere considerate ingiuriose per qualcuno, possono non esserlo per altri. Dato che conforme alle nostre linee guida, la recensione rimarrà pubblicata".

Amarezza tra i titolari: "Al Brite de Larieto siamo tutti uguali. Da sempre assumiamo le persone per la loro competenza e qualità professionale, non certo per le loro origini. La nostra collaboratrice è molto brava, siamo felici che sia con noi". Non si tratta, peraltro, del primo caso del genere. Il Corriere ricorda come solo poche settimane, una cliente si era lamentata perché la cameriera di un altro ristorante della stessa proprietà, il SanBrite, spiegava le pietanze con accento siculo. E sempre su TripAdvisor aveva scritto: “Ogni piatto viene spiegato da una cameriera che non è del luogo e non sa cosa siano i knoedel”.