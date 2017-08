Non voleva i nudisti sulla "sua" spiaggia, nonostante di suo abbia con certezza solo la gestione di un ristorante che affaccia sulla stessa discesa a mare. Sulla Carataggio plage, nella città di Porto Vecchio in Corsica, un ristorante ha aperto il fuoco contro i turisti, tra i quali c'è anche un'italiana, ferita lievemente al gluteo sinistro. Secondo le dichiarazioni dei diretti interessati, il ristoratore avrebbe chiesto più volte al gruppo di lasciare la spiaggia, nota anche come Tahiti plage, o di rivestirsi. Al loro rifiuto avrebbe preso quindi il fucile e sparato contro i turisti. Secondo quanto riportato da France 3, l'arma era un modello ad aria compressa. Il luogo dell'aggressione è vicino ad uno stabilimento naturista e, in generale, il nudismo è una pratica tollerata nella zona.

Una dozzina di persone ha fatto sapere che sporgerà denuncia contro l'uomo, che è stato rilasciato dalla gendarmeria per mancanza di elementi sufficienti per lo stato di accusa.