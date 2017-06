Per evitare di dare troppo nell'occhio con i suoi frequenti viaggi da Milano a Trieste e viceversa, uno spacciatore di droga aveva ideato un meccanismo molto semplice ma efficace: usufruire del sistema di ‘car pooling' per dissimulare i propri spostamenti. L'uomo infatti utilizzava un famoso servizio via web di condivisione dei passaggi in auto per portare droga nel capoluogo giuliano all'insaputa dei compagni di viaggio. L'insolito meccanismo, probabilmente inedito a livello nazionale, è stato scoperto dalla Guardia di Finanza di Trieste solo dopo una serie di appostamenti e pedinamenti per cercare di capire da dove arrivava la droga, in particolare hashish, che poi veniva spacciata in città.

Attraverso le analisi dei passaggi di droga, le Fiamme Gialle infatti hanno individuato un cittadino afghano come corriere dello stupefacente scoprendo che si muoveva abitualmente attraverso il sistema di ‘car pooling'. L'uomo dopo aver pagato regolarmente on line la propria quota per il trasporto, infatti si presentava con la droga addosso e viaggiava tra altri passeggeri del tutto ignari. Durante l'ultimo viaggio i finanzieri hanno fermato l'auto trovando addosso al "corriere" 490 grammi di hascisc suddivisi in cinque panetti.

L'operazione è avvenuta nel corso di un'indagine avviata a inizio anno e che ha permesso di smantellare una rete di spacciatori di etnia medio orientale, attivi nello spaccio in particolare di hashish destinato a giovanissimi. Complessivamente sono stati monitorati 31 episodi di spaccio che hanno portato all'arresto in flagranza di reato di 8 persone, nonché all'esecuzione di 6 provvedimenti di "arresto differito". La scoperta conferma che negli ultimi mesi Trieste si sta trasformando in una piazza importante per lo spaccio di stupefacenti. Dall'inizio del 2017 infatti in città sono stati eseguiti 71 sequestri di droga per oltre 3.000 dosi oltre a 14 arresti e 17 denunce per spaccio