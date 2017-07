“Aiuto, ho un serpente attaccato alla faccia”. Queste le parole di una donna di 45 anni di Sheffield Lake, nello Stato USA dell’Ohio, all’operatrice del numero delle emergenze, il 911. Come riportano i media locali, la centralinista che ha preso la chiamata non ha compreso immediatamente che cosa la signora dall’altro capo del telefono stesse provando a spiegare. Le parole erano semisoffocate, e la donna ha dovuto sforzarsi per farsi capire. “Signora… cos’ha?… Cosa?… Cos’è?…”, le ha chiesto più volte preoccupato, sforzandosi di aiutarla.

Solo quando sono arrivati a casa della “vittima”, paramedici e vigili del fuoco hanno capito quello che stava succedendo: un boa lungo circa due metri era avvolto intorno alle spalle e alla testa della poveretta, riversa a terra semi-svenuta. Il gigantesco (ma fortunatamente non velenoso) rettile l’aveva colpita al naso e non la mollava. I soccorritori hanno cercato in ogni modo di “staccarlo” o di allentarne la morsa, ma è stato inutile. E alla fine sono stati costretti a tirare fuori un coltello e decapitarlo.

Come racconta il quotidiano Chronicle-Telegram, la protagonista di questa storia ha una grande passione per i serpenti: ne possiede nove, ma tutti regolarmente tenuti in gabbie di vetro. Non è ancora chiaro come e perché uno di questi l’abbia aggredita dopo essere riuscito a fuggire dalla propria teca. Di certo, però, la donna ha rischiato grosso: com’è noto, infatti, i boa stritolano le proprie vittime finché il sangue non irrora più il cervello e muoiono. Quindi, le divorano. La donna ora è in ospedale, ma non è in pericolo di vita.