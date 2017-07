Non sembra arrestarsi l'escalation di tensione nella Penisola coreana. Poche ore fa, infatti, il regime nordcoreano ha lanciato l'ennesimo missile balistico nelle acque del Mar del Giappone facendo scattare nuovamente l'allerta sia in Corea del Sud sia a Tokyo. La notizia è stata riportata per prima dalla tv giapponese Nhk secondo la quale sarebbero ora in corso le verifiche da parte delle autorità nipponiche. Il lancio del missile da parte di Pyongyang è stato confermato però anche dal Pentagono attraverso il portavoce del dipartimento della Difesa statunitense, Jeff Davis.

Il lancio in effetti è stato rilevato chiaramente dagli strumenti militari statunitensi nell'area che da tempo monitorano la situazione dopo l'annuncio da parte del regime nordcoreano della costruzione di un missile intercontinentale capace di raggiungere gli Usa. Il Pentagono ha spiegato che anche i loro uomini hanno effettuato verifiche per capire se quello sparato possa essere un Missile balistico intercontinentale ma secondo le prime rilevazioni, si tratterebbe di un missile in grado di trasportare testate nucleari.

Il razzo ovviamente non ha fatto danni perché esploso in acqua ma è caduto in una zona di mare di esclusiva competenza economica di Tokyo e cioè abbastanza vicino alle coste giapponesi, un'area già da tempo nel mirino dei lanci missilistici nordcoreani. Per questo il premier giapponese Shinzo Abe ha convocato in questi minuti una riunione straordinaria del consiglio di difesa.