Un nuovo test atomico di Kim Jong-un ha provocato due scosse rispettivamente di magnitudo 6.3 e 4.6. A confermarlo è la Corea del Sud, il presidente Moon jae-in convoca il Consiglio di sicurezza e l’esercito sudcoreano alza il livello d’allerta predisponendo l’attivazione del “team di risposta” alla minaccia atomica.

Anche il Giappone non intende più stare a guardare, il Primo Ministro Shinzo Abe ha fatto alzare dei jet per verificare la propagazione di eventuali radiazioni in provenienza dalla Corea del Nord Stessa scelta è stata intrapresa dalla Cina.

I paesi confinanti stanno cercando di capire cosa abbia provocato le due scosse, quello che è certo che si è trattato del test più grande mai condotto in Nord Corea. Secondo alcuni esperti si tratterebbe dell'esplosione di una bomba all'idrogeno che segue quella dell'ottobre 2016 stimato essere due volte più potente dell'ordigno che gli americani sganciarono su Hiroshima.

Il test è stato condotto a mezzogiorno, dopo l'ispezione da parte di Kim Jong-Un dell'istituto per le armi nucleari. Nonostante non si abbia certezza circa la tipologia di testata alcune foto pubblicate dal Rodong Sinmun mostrano quella che sembra una Bomba H. Secondo le dichiarazioni del regime nordcoreano potrebbe valere “da dieci a centinaia di chilotoni” di potenza ed è pronta a essere “miniaturizzata” su un missile intercontinentale.

Uno schiaffo al presidente cinese Xi Jinping che proprio in queste ore si preparava ad ospitare il vertice internazionale dei cosiddetti Brics (Brasile-Russia-India-Cina-Sud Africa) con la presenza di tutti i capi di stato dei suddetti paesi.

Il lancio dei due missili Hwasong-14 sopra il Giappone.

Alle 23 ora italiana del 28 agosto la Corea del Nord aveva lanciato un missile sorvolante il Giappone prima di inabissarsi diviso in tre parti. L'allarme fu lanciato dal paese del Sol Levante che : “Ha sorvolato il nostro spazio aereo”. Si trattava di due Hwasong-14 missili a trasporto mobile sperimentati per la prima volta il 4 Luglio scorso, una data non scelta a casa da Kim Jong-un, negli Stati Uniti, il quattro luglio è il giorno della Festa dell'Indipendenza.

Ora c'è paura: la seconda scossa causata da un crollo della galleria atomica.

Pyongyang conferma: "Condotto con successo il test di una bomba all'idrogeno", l'annuncio è stato dato stamane dalla tv di Stato alle 15.30 di pomeriggio ora di Pyongyang, (8.30 del mattino in Italia). L'emittente ha poi trasmesso canzone: "Se la Corea decide di fare qualcosa, la fa".

Il test sarebbe stato condotto all'interno della montagna di Punggye-ri ma secondo gli esperti statunitensi dell'Usgs la seconda scossa, quella di magnitudo 4.3, sarebbe stata causata dal crollo del tunnel nel quale si svolgono le esercitazioni e questo potrebbe comportare la fuoriuscita di radiazioni.

Mutazioni genetiche e tumori: cosa sono e perché i test e le bombe nucleari fanno paura.

Come spiegato in un precedente articolo su Fanpage.it il pericolo di questi test non è rappresentato solo dal potere distruttivo immediato ma anche "dal fallout nucleare. Dopo l'esplosione tutto il materiale direttamente coinvolto e irradiato dalla reazione ricade al suolo, contaminandolo e rendendolo inabitabile per decenni. Le radiazioni sono responsabili dell'insorgenza di tumori e mutazioni genetiche, con conseguenti malformazioni dei feti. I bambini che riescono a nascere sono colpiti da malattie letali o condizioni fortemente invalidanti".