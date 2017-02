in foto: Kim Jong–nam e il fratellastro Kim Jong–un (Getty).

Continua il mistero sulla morte di Kim Jong-nam, il fratellastro 45enne del dittatore della Corea del Nord, Kim Jong-un, ucciso lo scorso 13 febbraio all'aeroporto di Kuala Lumpur, in Malesia, mentre era in attesa di imbarcarsi su un volo diretto a Macao. Stando a quanto riferito dal ministro della Sanità malese, Subramaniam Sathasivam, l'uomo "è morto in soli 20 minuti a seguito di una gravissima paralisi causata dal gas VX, un potente agente neurotossico, classificato come arma di distruzione di massa". La notizia è stata ufficializzata dopo le indiscrezioni fornite dalla polizia locale nei giorni scorsi.

Nel video ripreso dalla telecamere di sorveglianza dello scalo, si vedono chiaramente due donne che spruzzano una sostanza sul volto di Kim Jong-nam che, immediatamente soccorso, è morto prima di arrivare in ospedale. "La dose letale è di soli 10 milligrammi – ha sottolineato il titolare del dicastero -, perciò, per morire così presto, presumo che nel corpo della vittima ce ne fosse di più". Il gas nervino ha colpito cuore, polmoni e poi gradualmente il resto degli organi.

Intanto, le autorità malesi hanno portato a termine le verifiche nel terminal dell'aeroporto teatro dell’omicidio senza riscontrare tracce della sostanza tossica, più letale addirittura del sarin, inodore, indolore e potentissimo. L'aerea interessata è stata dichiarata "zona sicura" per tutti i passeggeri.