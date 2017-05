in foto: Kim Jong–Un, numero uno della Corea del Nord.

Continua la tensione tra Corea del Nord e Stati Uniti. Un cittadino americano è stato arrestato nel paese asiatico per aver commesso non precisati "atti ostili". L'annuncio ufficiale è stato fatto direttamente da Pyongyang. A finire in manette è stato tale Kim Hak Song, ricercatore in forza all'università coreana presso il dipartimento di Scienze e Tecnologia, come riferisce l'agenzia di stampa statale Kcna, che sottolinea anche come "una rilevante istituzione stia conducendo un'indagine dettagliata sui suoi crimini". Nello stesso istituto, soltanto qualche giorno fa, era stato fermato un altro cittadino a stelle e strisce, Kim Sang Dok, sempre "per atti ostili contro lo Stato", mentre era in aeroporto in attesa di un volo che lo riportasse a casa dopo aver tenuto un ciclo di lezioni di finanza internazionale.

Sale così a 4 in totale il numero degli americani detenuti dal regine di Kim Jong-Un. Gli ultimi due arresti si vanno ad aggiungere a quelli di Otto Warmbier e di Kim Dong Chul, che stanno scontando rispettivamente 15 e 10 anni di prigione e lavori forzati per "azioni contro lo Stato e spionaggio". È questo l'ultimo atto di una vicenda che va avanti ormai da mesi, con minacce reciproche tra i due Paesi e il timore che possa scoppiare un grande conflitto internazionale, come lo ha definito il presidente Usa Donald Trump.