Dopo le continue minacce militari, le dimostrazioni di forza e i botta e riposta a distanza con gli Stati Uniti, dalla Corea de Nord arriva a sorpresa una mossa del tutto inaspettata. Con una dichiarazione ufficiale, infatti, dal regime di Pyongyang arriva una prima apertura al dialogo con gli eterni nemici americani anche se a precise condizioni. L’apertura a sorpresa, rilanciata dall'agenzia di stampa della Corea del Sud Yonhap, è arrivata per bocca di un’alta diplomatica nordcoreana, Choe Son Hui, direttore generale per gli affari americani del ministero degli Esteri della Corea del Nord.

Intervistata e Pechino di ritorno da un viaggio in Norvegia, la diplomatica infatti a una domanda precisa se la Corea del Nord fosse pronta a trattare con gli Stati Uniti ha risposto "Sì, ma ovviamente a certe condizioni". La clamorosa apertura sembra ancora più significativa perché arrivata al termine di un colloquio avvenuto proprio a Oslo con una delegazione statunitense. Choe Son Hui infatti era a capo di una spedizione diplomatica nordcoreana che si è messa in viaggio in Europa per incontrare ex funzionari Usa all’indomani della famosa apertura di Trump in cui il Presidente Usa che si diceva pronto a incontrarsi con Kim se le condizioni lo consentissero.

Al di là di un possibile incontro del genere, le parole della funzionaria nordcoreane sono un segnale di distensione ben preciso che arriva tra l'altro in un periodo chiave. Da pochi giorni a Seul infatti si è insediato il nuovo presidente Moon Jae-in che ha promesso di dialogare con il Nord dichiarando di essere "disposto ad andare anche a Pyongyang" per risolvere la questione coreana, mentre a metà maggio ci sarà un summit commerciale in Cina con i vari Paesi dell'area nel quale ci saranno molti faccia a faccia