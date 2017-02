Trovare un posto sicuro dove poter lasciare i figli mentre si svolgono commissioni necessarie o un lavoro è un problema comune a tantissimi genitori con bambini piccoli che spesso finiscono per portarli con sé. Il problema sembra non risparmiare neanche i ladri. È quello che è accaduto infatti nelle scorse ore in Toscana dove un coppia di ladri formata da marito e moglie, probabilmente in vista di un colpo improvvisato o forse per non destre tropi sospetti hanno pensato di portare con sé la figlioletta di appena dieci anni. Per loro sfortuna i due sono stati individuati e arrestati dai carabinieri di Camaiore, in provincia di Lucca, e ora rischiano di perdere anche l'affido della piccola.

Secondo la ricostruzione dei militari dell'arma, marito e moglie avevano deciso di mettere a segno un furto in una abitazione a Camaiore e si erano recati sul posto con la propria auto con all'interno la piccola seduta sui sedili posteriori. I coniugi quarantenni però sono stati colti in flagrante e, nonostante un tentativo di repentina fuga con la stessa vettura quando si sono visti scoperti, sono stati raggiunti e arrestati. Per marito e moglie il giudice per le indagini preliminari ha poi convalidato l'arresto disponendo per loro la custodia cautelare ai domiciliari in attesa del processo.