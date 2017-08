Di certo il loro matrimonio non se le ricorderanno solo per gli aspetti positivi. Mark e Abi Thornton, freschi sposi, hanno trovato un ratto vivo in agguato nel frigorifero della loro suite durante la luna di miele al Sun City Hotel and Beach Club di Oludeniz, in Turchia. La signora Thornton ha documentato la presenza dello sgradito ospite nel frigo attraverso un video poi diffuso sui social network. Con la coppia c’era anche la loro figlia di 5 anni. “La mia bambina ha gli incubi da quando ha visto quel topo” dice Abi. In più la coppia accusa i gestori dell’albergo perché la loro camera era "sporca" e il cibo al loro ricevimento era “una schifezza”.

“Sono rimasta disgustata da come il personale dell'hotel Sun City ci ha trattati. E non siamo stati i soli ospiti della struttura ad essere trattati in malo modo” denuncia la donna al Daily Mail. Gli sposini, originari di St Austell, in Cornovaglia, puntano il dito anche contro i “dirigenti aggressivi e lo scarso servizio” loro riservato. “Mi ricorderò questo matrimonio solo per gli aspetti negativi” ha affermato Abi. “Quello che avrebbe dovuto essere uno dei momenti più felici della nostra vita sarà caratterizzato da cattivi ricordi e brutte esperienze” ha aggiunto. In una dichiarazione, l’agenzia che ha organizzato il viaggio dei Thornton ha dichiarato: "Vorremmo chiedere scusa ai signor Thornton per la loro esperienza, specialmente per il fatto che avremmo dovuto essere un'occasione così speciale".