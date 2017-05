Macabro ritrovamento nelle scorse ore in un appartamento di lusso a Boston, negli Stati Uniti. In casa giacevano i corpi senza vita, legati e mutilati, di una coppia di medici, il 49enne Richard Field, e la 38enne Lina Bolanos, entrambi anestesisti di successo. A far scattare l'allarme sarebbe stato proprio un messaggio di una delle vittime ad un amico in cui chiedeva aiuto imminente. Questi ha allertato la polizia ma quando gli agenti sono arrivati sul posto era ormai troppo tardi: le due vittime giacevano legate in una pozza di sangue. Sul posto però i poliziotti hanno trovato anche il presunto assassino che li ha accolti con un raffica di colpi.

Solo dopo una violenta sparatoria infatti gli agenti sono riusciti ad arrestare l'uomo, il 30enne Bampumim Teixeira, che è stato ferito nel conflitto a fuoco ma non è in pericolo di vita. L'uomo ora è accusato di duplice omicidio ma sul movente resta ancora il mistero. Del resto la scena che si è presentata davanti agli agenti è stata macabra. I corpi erano legati alle mani e c'era sangue anche sulle pareti. In casa inoltre le foto dei due medici erano state tagliate e pare che l'assassino abbia anche scritto un messaggio di rivendicazione sul muro. Anche per questo gli inquirenti ora stanno indagando sui rapporti tra le vittime e l'omicida che era appena uscito dal carcere dopo un condanna a nove mesi per una storia di truffa e riciclaggio di denaro.