Marito e moglie sono stati trovati morti oggi nella loro casa del centro storico di Lucca, in via Mordini. Le vittime sono Giuseppe Sartini, 70 anni, e la moglie Giuliana Nardini, 60 anni, originaria di Barga, titolari del ristorante l'Antico Sigillo di via degli Angeli. Senza vita anche il loro cane. I corpi sono stati trovati privi di vita questa mattina poco dopo le 12. Secondo gli investigatori – gli accertamenti sono condotti dai carabinieri di Lucca coordinati dal pm Eleonora Leone – l’ipotesi più accredita è che la coppia, senza figli, abbiano scelto di togliersi la vita, provocando anche il decesso dell’animale.

I due, ristoratori (il loro locale si trova a poche centinaia di metri dal luogo della tragedia) abitavano al terzo piano di un condominio della vecchia via Nuova: da diversi giorni non si vedevano in giro e non rispondevano né al telefono né al citofono. Come riporta Il Tirreno, è stato proprio il cuoco del ristorante a fare la drammatica scoperta: l’uomo avrebbe provato a bussare questa mattina, ma non ricevendo risposta ha deciso di entrare in casa dei coniugi Sartini con le chiavi della portiera. Quando è entrato nell'appartamento ha trovato Giuseppe e Giuliana riversi sul letto, ormai cadaveri. Stessa fine anche per il cane, un maltese a cui i due erano molto affezionati. Sui corpi non c’era alcun segno di violenza.

Sul posto è intervenuta anche l'auto medica del 118, ma i soccorritori non hanno potuto far altro che appurare il decesso dell’uomo e della donna. Inizialmente erano due le ipotesi al vaglio dei militari dell’Arma: o un gesto volontario (duplice suicidio o omicidio-suicidio) o una fuga di gas, tant'è che sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Tuttavia quest’ultima pista è stata scartata dagli inquirenti. Vicino al letto matrimoniale sarebbero state rinvenute scatole di farmaci. Sarà comunque l’autopsia (disposta anche per il cane) a stabilire con esattezza le cause del duplice decesso.