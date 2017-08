Ha lasciato un messaggio sul suo profilo Facebook in cui anticipava le sue intenzioni e poi si è ucciso, impiccandosi all’ingresso del suo maneggio. Sono queste le ultime ore di vita di Giuseppe Pellegrin, 56 anni di Galliera Veneta, impegnato in politica come coordinatore della Lega Veneta e volto molto conosciuto nella provincia padovana.

L’uomo aveva perso la madre solo qualche giorno prima ed era devastato dal dolore, come aveva più volte lasciato trasparire dai suoi post sul popolare social network. Spesso, infatti, aveva scritto del suo profondo legame con la madre, con cui viveva da sempre e che non aveva mai abbandonato. Dopo la scomparsa della donna, era caduto in uno stato di profonda depressione, maturando la decisione di mettere fine anche alla propria vita.

Ieri sera, infine, l’annuncio straziante: “Arrivi a un punto della vita in cui ti chiedi se restare o no, io non resto”. Dopo aver scritto questo messaggio è sceso all’ingresso del suo maneggio e si è impiccato. Il suo corpo è stato ritrovato solo questa mattina, in seguito alle segnalazioni di alcuni passanti.