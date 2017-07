"La convivenza con mio cognato è tutta una finta e serve solo per aiutare i miei figli a superare il trauma della scomparsa del padre", così la 33enne britannica Ashley Murrell ha chiarito la sua posizione dopo l'attenzione mediatica sul suo caso. La donna, madre di tre piccoli, infatti si era mostrata in alcuni scatti fotografici pubblicati sui social mentre era in compagnia del fratello del marito e suo attuale convivente ad appena due mesi dalla morte improvvisa del coniuge sul divano di casa.

La donna ha spiegato di essere stata aiutata molto dal cognato dopo la morte del marito per la quale lei si sentiva in colpa. Poche ore prima del decesso infatti aveva litigato con il coniuge per l'ennesimo rientro a casa tardi ma solo dopo la sua scomparsa ha scoperto che lo faceva per fare gli straordinari e procurarsi i soldi necessari per portarla in un viaggio in occasione dell'anniversario di nozze. Ben presto però la donna si è legata al cognato 36enne Chris che è andato a convivere con lei e i due si son mostrati abbracciati i alcuni scatti

Le loro foto non sono piaciute alla famiglia del marito e attorno al caso è scoppiata una polemica, Ora la donna assicura al Daily Mail che volevano solo dare l'impressione di essere una coppia stabile per aiutare i suoi tre figli piccoli. L'uomo infatti vivrebbe con la cognata e i nipoti ma dormirebbe in una stanza a parte. "Ero a pezzi e lui è stato essenziale, non solo per me ma anche per i bambini. Abbiamo visto che i bambini stavano meglio quando lui era in giro per casa e così abbiamo finto di avere in una relazione per loro" ha ricostruito la 36enne.