Eman Ahmed Abd El Aty fino a poco tempo fa era considerata la donna più pesante al mondo. Egiziana di trentasei anni, Eman pesava oltre 500 chilogrammi quando è stata portata a Bombay lo scorso febbraio ma adesso, in pochi mesi, è riuscita a perdere oltre la metà del suo peso. Con precisione, la giovane donna grazie a un rigido regime alimentare e a un intervento chirurgico ha perso 323 chilogrammi in meno di tre mesi. Dai 500 chili iniziali che per anni l'hanno costretta a non uscire di casa, ora Eman pesa 176 chilogrammi e potrà seguire per un anno ad Abu Dhabi ulteriori trattamenti per dimagrire all'ospedale Burjeel. “Grazie a Dio ora va meglio”, ha detto la sorella Shaima Selim aggiungendo che Eman soffre di una complicazione dovuta a un problema vascolare cerebrale avuto tempo fa e non può muovere il lato destro del corpo e ha anche difficoltà ad esprimersi.

Sarà adesso trasferita ad Abu Dhabi per nuovi trattamenti – “Ho chiesto aiuto agli Emirati perché non faceva progressi in India, e quando ho domandato al dottor Shimshir di aiutarmi, lui e tutto il personale dell'ospedale di Burjeel hanno risposto rapidamente”, ha detto ancora la sorella parlando del trasferimento ad Abu Dhabi. Dopo l’intervento del marzo scorso, la donna in poche settimane aveva già ottenuto una vistosa riduzione della sua massa corporea. Il suo medico Muffazal Lakdawala ha detto che la trentaseienne avrà bisogno di un'ulteriore operazione chirurgica per camminare di nuovo. “La sua struttura ossea è povera”, ha dichiarato il dottore, “tanti anni di inattività ne hanno aggravato il problema: avrà bisogno di altri interventi chirurgici per raddrizzare i fianchi e le ginocchia”, ha aggiunto.