Una 15enne cilena è morta all'ospedale San Juan de Dios di Santiago del Cile a causa di un'encefalopatia ipossica ischemica. Come riportato dal Correo, noto giornale peruviano, la ragazza è finita in coma per edema celebrale dopo aver assunto della droga e aver subito violenza sessuale. La polizia locale ha già catturato il presunto colpevole: Steve Audriu Chanter Cayazo di 21 anni. La vittima lo aveva conosciuto su Facebook: i due avevano chattato per un po’ e poi avevano deciso di incontrarsi. Qualche giorno fa la minorenne era uscita di casa per andare a scuola, ma invece di dirigersi verso il liceo si è incontrata con il 21enne.

"Si sono incontrati e si sono trasferiti a casa di lui, dove, dopo aver fumato marijuana, come ha raccontato il ragazzo, hanno cominciato ad avere un rapporto prima che lei avesse delle convulsioni. Per questo è stata trasferita in ambulanza in un centro assistenziale", ha riferito a La Tercera, la maggiore del 35° Commissariato dei Delitti Sessuali, Virginia Ruiz. La versione del ragazzo è però differente. Secondo quanto ammesso alla polizia, lui e la 15enne si sarebbero conosciuti sui social network e poi avrebbe cominciato a frequentarsi più seriamente. Il rapporto consegnato però dall'ospedale alle forze dell'ordine parla di lesioni attribuibili ad uno stupro. Non solo, nelle carte in mano agli inquirenti si legge che nel sangue della ragazzina ci fossero sostanze stupefacenti più forti della marijuana. Sulla base di queste prove, Chanter Cayazo è stato portato in carcere, in cui resterà per 60 giorni. Le indagini intanto cercheranno di fare chiarezza sulla sua posizione.