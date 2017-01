Un’intera cucciolata è stata gettata in un canale ghiacciato. Sono stati rinvenuti qualche giorno fa da un passante che ha cercato di salvarli, ma i sette cagnolini erano già morti affogati nell'acqua freddissima del Rio Vallero che corre accanto a via Montosolo, una zona residenziale di Chieri, nel Torinese. Sulla vicenda sta indagando il personale dell’Enpa, l’Ente nazionale protezione animali, che gestisce il vicino canile di Chieri e che ha messo una taglia di 300 euro sui responsabili, chiedendo aiuto a chiunque sia in grado di fornire informazioni.

A uccidere i cagnolini potrebbe essere stato qualche contadino della zona che, magari impossibilità a sfamare sette nuove bocche, ha deciso di sbarazzarsi dei cagnolini. Non è la prima volta che accade nella zona e i volontari dell’Ente lo sanno bene. Era successo tre o quattro anni fa, ma quella volta i cani si erano salvati. Li avevamo allevati a biberon e trovato loro una famiglia" ha ammesso spiega Alessia Pirruccio dell’Enpa. In molte zone rurali, purtroppo, si fa così da secoli. Ma da un paio di anni, però, le cose sono cambiate e l’uccisione di animali è diventato un reato, previsto dall’articolo 544-bis del Codice penale e punito con la reclusione da 4 mesi a due anni.

“Abbiamo portato i cuccioli in canile – racconta Alessia – riponendoli in una cella frigorifero all’interno della nostra struttura. Quando i carabinieri ci hanno contattato per sapere che idea ci eravamo fatti dell’episodio, abbiamo subito pensato ai contadini e abbiamo fornito un elenco con le cascine del circondario”. I carabinieri e l’Enpa hanno notato che in un casa di campagna della zona vive un contadino di sessant’anni che possiede una cagnetta con evidenti segni di un recente parto. Accanto, due cuccioli molto simili a quelli morti. “La cagnolina si trovava all’esterno dell’abitazione, incatenata, senza ciotola dell’acqua – riferiscono dall’Enpa – con i cuccioli vicini, riparati da una piccola tettoia in lamiera. Quando abbiamo comunicato al contadino che portavamo via il suo cane, non ha opposto nessuna resistenza”.

“Non vogliamo demonizzare nessuno – aggiunge Alessia Peruccio – ma comunicare il nostro messaggio a tutti coloro che si ritrovano ad avere a che fare con situazioni simili. Il consiglio è sterilizzare le femmine, così da evitare cucciolate inattese”. Dopo aver portato via la possibile madre dei cagnolini morti assiderati, i carabinieri hanno chiesto al magistrato che si occupa del caso di effettuare un controllo incrociato del dna, così da comprovare l’effettiva parentela tra l’esemplare requisito e i cuccioli uccisi.