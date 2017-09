In relazione alla bufera che sta investendo l'inchiesta Consip dopo le rivelazioni della Pm Musti diffuse questa mattina, il presidente del Pd Matteo Orfini – in un'intervista concessa ad Huffington Post – non utilizza mezzi termini e si scaglia contro i militari che avrebbero falsificato le prove allo scopo di colpire l'ex presidente del Consiglio Matteo Renzi, sostenendo si tratti di eversione: "Siamo di fronte a pezzi di apparati dello Stato che hanno consapevolmente lavorato per fabbricare prove false per colpire il legittimo presidente del Consiglio del paese e per interferire con la dinamica democratica. Qualora tutto questo fosse confermato, ci sarebbe un termine tecnico per definire questo tipo di comportamenti. E si chiama eversione. E-ver-sio-ne".

"Mi faccia fare una premessa, e arrivo al punto. Innanzitutto ci tengo a rivendicare metodo e stile con cui questo gruppo dirigente ha affrontato la vicenda Consip. Siamo stati aggrediti da una campagna politica e mediatica su cose rivelatesi false, ripeto false, abbiamo sempre detto che la verità prima o poi sarebbe emersa. E lo abbiamo fatto ribadendo il nostro punto di vista e al tempo stesso ribadendo la nostra fiducia nella magistratura. Lei ricorderà che per primo segnalai elementi torbidi ed inquietanti in questa vicenda. Oggi emergono fatti nuovi che confermano i miei timori di allora, di una dinamica, per l'appunto, eversiva", prosegue Orfini.

I cui registi, seguo il suo ragionamento, sarebbero Woodcock, il Noe e il Capitano Ultimo . Non spetta a me attribuire responsabilità individuali, ma emerge un quadro inquietante su cui è necessario fare chiarezza fino in fondo. E noi ci muoveremo in tal senso con tutti gli strumenti che abbiamo: sollecitando il Copasir, presentando interrogazione parlamentari, chiedendo che della questione si occupino Csm e magistratura. Questo grumo di comportamenti eversivi deve emergere, e devono essere individuati responsabilità e coperture. Responsabilità e coperture. Sta alludendo a una regia politica? Dico che ogni giorno che passa ci sono elementi nuovi che fanno vedere un quadro complesso. E colpisce è che, tra le forze politiche, solo il Pd chieda chiarezza. Una cosa del genere in qualunque paese democratico al mondo avrebbe la rilevanza del Watergate, non è un problema del Pd ma della democrazia. Addirittura il Watergate, presidente Orfini. Il caso è grave, ma mi pare che nelle sue parole ci sia una dose di strumentalizzazione politica su un'inchiesta in cui anche altro da chiarire. Il ruolo del papà di Renzi, il ministro Lotti che è ancora indagato… De Angelis, stiamo ai fatti. Oggi emerge che sulla base di prove false si è provato a colpire il presidente del Consiglio e lo avrebbero fatto apparati dello Stato. Se fosse acclarato sarebbe il nostro Watergate.

Spiegando i motivi che hanno portato il Partito Democratico a presentare un'interrogazione parlamentare sul caso Consip, Orfini sottolinea: "La domanda che poniamo nell'interrogazione è obiettivamente complessa e immagino il governo abbia bisogno di tempo. Ma c'è un'evidente anomalia nel campo di azione del Noe. Io non mi voglio sostituire né al governo né agli inquirenti. Mi limito a dire che esponenti di apparati dello Stato che lavorano con questa libertà di azione e con obiettivi politici mi allarmano. Se a lei pare che stiamo caricando il caso ad arte…".