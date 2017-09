Il Consiglio di Stato dà parere favorevole ai vaccini obbligatori per l’iscrizione nelle scuole dell’infanzia già da quest’anno. “Già a decorrere dall'anno scolastico in corso, trova applicazione la regola secondo cui, per accedere ai servizi educativi per l'infanzia e alle scuole dell'infanzia, occorre presentare la documentazione che provi l'avvenuta vaccinazione”, secondo il parere del Consiglio di Stato reso in risposta al quesito del presidente della regione Veneto Luca Zaia.

Il Consiglio di Stato interpreta così la normativa introdotta a partire da quest’anno scolastico sulla richiesta di chiarezza del presidente Zaia. Lo stesso governatore ha detto di rispettare “totalmente le conclusioni” e ha spiegato: “Il parere al Consiglio di Stato sulle modalità di applicazione della legge nazionale sui vaccini lo avevamo chiesto noi, quindi ne rispettiamo totalmente le conclusioni. Ci riserviamo peraltro di leggerne integralmente i contenuti, al di là delle anticipazioni avute tramite le agenzie”.

Zaia attende il responso del ricorso alla Corte Costituzionale che dovrebbe arrivare il 21 novembre: “Resta in piedi il nostro ricorso alla Corte Costituzionale, che è anche stato aggiornato sulla base della conversione nella legge 119 del Decreto Lorenzin sull'obbligatorietà dei vaccini, la cui discussione è stata proprio oggi fissata dalla Consulta per il 21 novembre 2017 in udienza pubblica”.

La decisione del Consiglio di Stato è stata commentata anche dalla ministra della Salute, Beatrice Lorenzin: “Ha ratificato la correttezza della legge sui vaccini. Questi virus sono pericolosi, lo scopo mio e del governo è proteggere i cittadini”. "Il Consiglio di Stato – ha dichiarato il deputato del Pd Federico Gelli – ha confermato che la normativa sull'obbligo vaccinale approvata nei mesi scorsi dal Parlamento è chiara nei suoi obiettivi. Già dall'anno scolastico in corso si dovranno dunque applicare le nuove regole e sarà necessario presentare la documentazione che comprovi l'avvenuta vaccinazione. La moratoria proposta da Luca Zaia in Veneto, poi prontamente sospesa, si è dimostrata solo una polemica strumentale".