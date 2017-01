Aveva creduto che quel ragazzo veneto di 22 anni conosciuto in chat fosse innamorato di lei e per questo aveva deciso di ospitarlo in casa sua per avviare una convivenza ma la loro relazione presto si è trasformata in un incubo per una vedova 53enne di Isernia. La donna infatti è stata segregata in casa con la forza per oltre due mesi fino a quando la polizia non è intervenuta nell'abitazione e l'ha liberata. A richiedere l'intervento delle forze dell'ordine è stato il figlio maggiore della donna che abita in un'altra città ed era preoccupato perché da tempo non riusciva più ad avere contatti diretti con la madre dopo aver appreso della storia tra la donna e il ragazzo.

"I poliziotti, dopo aver suonato più volte al citofono senza ricevere risposta hanno chiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco. Da una finestra si è spalancata davanti ai loro occhi una scena terribile: la 53enne ferma a letto e di fianco il ragazzo che si è alzato per aprire la porta solo dopo un'estenuante trattativa". ha raccontato il questore Ruggiero Borzacchiello. "La donna, con ecchimosi sul corpo, ha cominciato a piangere e a parlare solo quando i poliziotti hanno portato via il ragazzo” ha aggiunto il funzionario di polizia, spiegando che la donna ha detto ai poliziotti “di averlo conosciuto in chat e di essere, poi, andata a Venezia per incontralo di persona. Quindi, l’invito a raggiungerla a Isernia e l’inizio dell’incubo".

Secondo gli inquirenti la donna era stata privata del suo bancomat e del cellulare e rinchiusa a chiave nella camera da letto dell'’appartamento che era in disordine e mal odorante. La 53enne riceveva come razione quotidiana un solo pasto. Se osava ribellarsi veniva picchiata ed era costretta a fare i bisogni in un contenitore di plastica. Il 22enne è stato arrestato con l'accusa di sequestro di persona ma non ha ammesso le sue colpe. La donna ora è ricoverata in ospedale assistita anche dagli psicologi.