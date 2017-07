in foto: Dequalan Harris e la moglie Tamara

Si è fatto 1.850 chilometri in macchina per conoscere quella che ormai considerava il suo nuovo amore. 17 ore di viaggio per conoscere quella donna che aveva conosciuto online. Ma questa non è una storia romantica, bensì qualcosa di molto più vicino ad un dramma. Il protagonista si chiama Dequalan Harris, 35enne di Cedar Hill, Texas, in procinto di divorziare da Tamara Harris, 33 anni. Il loro rapporto era più che naufragato nell’ultimo periodo, con la donna che aveva più volte segnalato episodi di violenza domestica. E in questa situazione che Harris aveva intrecciato un rapporto a distanza con Demika Rucker, una donna che aveva conosciuto on line e che abitava a Mansfield, in Ohio, come detto 1.850 chilometri da casa sua.

2mila km in macchina in compagnia di un cadavere.

E così la scorsa settimana, il 35enne si è messo in macchina ed è partito per raggiungerla. Il giorno dopo, i familiari di Tamara hanno denunciato la scomparsa della loro cara alla polizia: ormai da ore non riuscivano a mettersi in contatto con la donna. Naturalmente, il primo pensiero degli inquirenti è stato quello di rintracciare il marito. Si pensava che Harris si fosse messo in viaggio col figlio e la coniuge. Ed è effettivamente era così. Purtroppo però la donna era già morta da ore. Quando la polizia ha raggiunto Dequalan a casa della nuova compagna, l'uomo, in un primo momento, ha spiegato di aver visto l'ultima volta Tamara il giorno prima, quando era andato a prendere il figlio. Poi, messo alle strette dai poliziotti, ha prima tentato di fuggire, quindi è stato costretto ad ammettere l’atroce verità: ispezionando l’auto, gli agenti hanno scoperto il cadavere di Tamara stipato nel bagagliaio.

L'uomo è in carcere.

Ora il 35enne è rinchiuso alla Richland County Jail, in Ohio: la sua cauzione è stata fissata a un milione di dollari. In attesa dell'autopsia che chiarirà le cause della morte della moglie, l'uomo è accusato di resistenza a pubblico ufficiale, ostacolo all'attività della giustizia e occultamento di cadavere. Il figlio della coppia, intanto, è stato affidato ai Servizi di assistenza per i bambini dell'Ohio.