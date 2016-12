in foto: Meek Mill durante un'esibizione nel 2015 (@M. Ingram/Getty Images)

Due morti e tanta paura per chi, la sera del 30 dicembre 2016, ha partecipato al concerto rap di Robert Williams, in arte Meek Mill. Appena chiusasi l'esibizione, intorno alle 23.15 nel teatro Oakdale di Wallingford, si sono sentiti degli spari. Non appena uditi i colpi di arma da fuoco, il rapper ha lasciato il teatro, collocato nel Connecticut a circa 145 km a nord-est da New York. Al momento non sono ancora chiari i moventi di un'azione criminale che ha lasciato al suolo, senza vita, due persone, mentre altre due sono state ferite in maniera non grave. Le autorità non hanno ancora stabilito una relazione diretta tra il duplice omicidio, la performance e l'identità del rapper che, negli ultimi otto anni, è stato arrestato quattro volte per aver violato la libertà vigilata. Un video postato su Instagram da TSR riprende il momento in cui i fan di Mill stanno uscendo dal teatro e cominciano a scappare dopo aver sentito quello che a tutti gli effetti sembra essere un colpo di arma da fuoco.

Meek Mill venne arrestato all'età di 18 anni per possesso illegale di arma da fuoco e assalto a pubblico ufficiale. La sentenza condannò il giovane al regime di libertà vigilata. Successivamente, nel 2008, scontò in carcere due mesi di detenzione per spaccio di droga e venne nuovamente messo in libertà grazie alla sospensione condizionale della pena per cinque anni. Continuando a non rispettare la libertà vigilata e il divieto di espatrio, Mill fu condannato nel 2014 ad altri sei mesi di prigione. Compagna di Mill è la cantante Nicki Minaj che, secondo rumors, sarebbe incinta del rapper.