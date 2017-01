Sarebbe a una svolta il duplice omicidio di Pontelangorino, paesino nel Ferrarese dove ieri sono stati trovati morti un uomo e una donna, marito e moglie. Nella notte il figlio della coppia, un ragazzo di sedici anni, e un suo amico sono stati portati alla caserma di Comacchio per un lungo interrogatorio. I due ragazzi sono stati fermati. Il provvedimento è scattato dopo gli interrogatori durati tutta la notte alla presenza del pm Tittaferrante della procura di Ferrara e della collega Marzocchi della procura minorile. Da quanto si apprende, le misure nei confronti dei due giovani sono scattate dopo che erano emerse contraddizioni e incongruenze nei loro racconti. A dare l’allarme era stato proprio il sedicenne, che dopo aver trovato i genitori morti in casa aveva chiamato in lacrime vicini e carabinieri. L'altro giovane fermato sarebbe l'amico da cui il figlio delle vittime aveva dormito la notte precedente. Da quanto è emerso, i sospetti si erano concentrati subito sui due giovani.

Massacrati e avvolti in sacchi di plastica – Le vittime sono Salvatore Vincelli, 59 anni, e la moglie Nunzia Di Gianni, 45 anni, titolari del ristorante "La Greppia" di San Giuseppe di Comacchio. Secondo quanto emerso finora, marito e moglie sarebbero stati massacrati nella loro villetta a colpi in testa e poi avvolti in sacchi di plastica. I corpi sarebbero stati trovati in due punti diversi: l’uomo sarebbe stato trascinato dall'abitazione in garage e la moglie invece è stata trovata senza vita in cucina. “È un avvenimento che ha sconvolto tutta la comunità”, ha commentato il delitto il sindaco di Codigoro, Alice Zanardi. Nella casa della coppia non sarebbero stati trovati segni di effrazioni o forzature alla porta, né ammanchi di soldi. La coppia aveva due figli, il sedicenne ora in stato di fermo e un altro più grande che studia e vive a Torino.