È finita in una cella del carcere di Bristol la vita di Kevin Crehan, l'uomo imprigionato dopo aver lasciato dei panini con pancetta davanti alla porta di una moschea della città di Bristol, in Inghilterra. Il 35enne è stato trovato morto dagli agenti nella sua cella nel carcere della stessa città inglese dove era rinchiuso dallo scorso mese di luglio a seguito di un condanna per atti razziali. La sua storia aveva interessato i media locali all'inizio dell'anno dopo che il 35enne si era reso protagonista di un episodio particolare: lasciare all'esterno della moschea della sua città dei sandwich al bacon come segno di sfregio contro i musulmani che considerano la carne di maiale.

Il 35enne, arrestato dopo una breve indagine della polizia, aveva ammesso l'attacco a sfondo razziale ala moschea ed era stato condannato dal tribunale ad un anno. L'uomo era accompagnato dal fratello e da un amico, anche loro condannati. Nel blitz legarono bacon alle maniglie del luogo di culto e lasciarono i panini ripieni davanti agli ingressi piantando infine sulla recinzione uno striscione con scritto "No alle moschee". Per questo fu imposto a tutti e tre il divieto di avvicinarsi a qualsiasi moschea in Gran Bretagna.