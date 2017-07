Il Ministero dell'Interno ha lanciato un bando di concorso per la selezione di 50 posti per cominciare la carriera di prefetto. L'opportunità è riservata a tutti coloro in possesso di diploma di laurea, e che non abbiano compiuto 35 anni d'età, e non è necessaria alcuna esperienza pregressa. Gli interessati hanno tempo fino al prossimo 31 luglio per inviare la propria domanda di partecipazione solo ed esclusivamente per via telematica attraverso il form disponibile sul sito ministeriale. Ecco, di seguito tutte le informazioni utili per la selezione.

I requisiti per l'ammissione.

Possono presentare domanda per partecipare al concorso per la carriera prefettizia tutti coloro che presentino i seguenti requisiti

cittadinanza italiana;

età non superiore a 35 anni;

possesso delle qualità morali e di condotta richieste per l’impiego pubblico;

posizione regolare nei confronti degli obblighi militari

godimento dei diritti politici;

idoneità fisica all’impiego;

titolo di studio: laurea magistrale in: giurisprudenza, scienze politiche, relazioni internazionali, scienze delle pubbliche amministrazioni, economia, scienze economico-aziendali, sociologia e ricerca sociale, servizio sociale e politiche sociali, programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali, storia contemporanea, studi europei, anche ottenuti all'estero ma riconosciuti ai sensi della normativa italiana.

Si sottolinea che il limite d'età richiesto può essere elevato, come riportato sul bando pubblicato in Gazzetta Ufficiale, di un anno per i coniugati e per ogni figlio vivente, di cinque anni per coloro che appartengono a categorie protette e di un periodo, di massimo 3 anni, pari all'effettivo servizio prestato tra le fila dell'esercito. Non si possono tuttavia superare i 40 anni d'età.

Presentazione delle domande.

Gli interessati a partecipare al concorso possono inviare la propria domanda sul sito ufficiale del Ministero dell'Interno entro e non oltre lunedì 31 luglio. In allegato dovranno indicare l'avvenuto pagamento di 10 euro a titolo di diritto di segreteria quale contributo di copertura delle spese concorsuali. Una volta effettuata la richiesta, bisogna stampare la domanda che, sottoscritta, dovrà essere consegnata a chi di competenza il giorno della prova preselettiva. Se ciò non avviene, si rischia l'esclusione dalla prova. Per ulteriori informazioni, consultate il bando ufficiale del concorso.

Prove d'esame.

La procedura selettiva consisterà nelle seguenti prove

prova preselettiva: 90 quesiti a risposta multipla in 60 minuti in materia di diritto costituzionale, amministrativo, civile, comunitario, economia politica, storia contemporanea. Nella Gazzetta Ufficiale del 10 ottobre saranno pubblicate delle informazioni in ordine alla banca dati;

saranno pubblicate delle informazioni in ordine alla banca dati; prova scritta: tre elaborati da svolgere entro 8 ore di tempo, la risoluzione di un caso in ambito giuridico o amministrativo in 7 ore, prova di lingua inglese o francese da svolgere in 4 ore;

prova orale, consistente in un colloquio sulle stesse materie delle prove scritte e su altre materie indicate nel bando.

Coloro che risulteranno idonei all'accesso alla carriera prefettizia saranno nominati consiglieri solo dopo aver frequentato un corso di formazione iniziale e dovranno rimanere nella sede di prima destinazione per minimo 5 anni cosi come prevede il Testo Unico sul pubblico impiego (dlgs n 165/2001).