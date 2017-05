Si erano preparati per mesi ed erano già giunti sul posto provenienti da tutta Italia, non senza costi, ma all'ultimo momento hanno dovuto rinunciare al concorso pubblico per decisione del Tribunale che ha deciso di sospendere tutto per irregolarità. È quanto accaduto nelle scorse ore a Torino dove in migliaia attendevano la seconda prova del concorso per l'assunzione di 150 infermieri negli ospedali del capoluogo piemontese e della provincia.

Incredulità e rabbia per i circa 2500 candidati che mercoledì mattina avrebbero dovuto affrontare la prova scritta dopo aver superato le preselezioni del 27 e 28 aprile scorso quando si presentarono in seimila. I motivi dello stop da parte del Tar di Torino sono da ricercare in una grave irregolarità denunciata da alcuni candidati esclusi dopo la preselezione. Questi infatti avevano fatto ricordo contestando la segretezza dei quesiti in quanto molte domande dei quiz erano uguali al primo e al terzo turno, che però si sono svolti in giorni diversi. Una circostanza che di fatto ha favorito gli ultimi candidati in quanto avevano la possibilità di conoscere in tempo le domande messe online dai candidati precedenti.

"La possibilità di venire a conoscenza delle soluzioni dei test assegnati nei giorni successivi al primo costituisce evenienze idonee ad assicurare un vantaggio competitivo in favore dei candidati esaminati nei turni medesimi, con possibile alterazione della graduatoria e conseguente lesione della par condicio" ha ammesso il Tar nella sentenza che però è arrivata solo martedì, a poche ore dal concorso. "Nel ricorso presentato da 19 persone si asserisce che, a seguito del presunto comportamento illecito di alcuni candidati dei primi gruppi che avrebbero pubblicato sui social network i questionari, i candidati successivi sarebbero venuti a conoscenza di alcune domande. L’azienda è al lavoro per accertare eventuali responsabilità e prenderà, nel caso, immediati provvedimenti, consapevole del disagio" hanno invece comunicato dall'Asl.