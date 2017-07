Case cantoniere, torri, ex caselli ferroviari e altri fabbricati in tutto il territorio nazionale: sono l’oggetto del bando ‘Valore Paese-Cammini e Percorsi’ con il quale è possibile assegnare 43 immobili pubblici in concessione gratuita per nove anni a imprese, cooperative e associazioni costituite in prevalenza da under 40. Un bando online dal 24 luglio e che ha l’obiettivo di sostenere l’imprenditoria giovanile e il terzo settore allo scopo di incentivare iniziative a carattere innovativo, sociale, culturale, creativo e sportivo. Promuovere il turismo lento è l’obiettivo dell’agenzia del demanio che ha segnalato l’apertura del bando che si concentra sugli immobili pubblici che si trovano su percorsi ciclopedonali e su tracciati storico-religiosi, con l’obiettivo di trasformare le strutture in attività e servizi per i viaggiatori.

Come presentare domanda.

Il bando unico nazionale è scaricabile dal sito www.agenziademanio.it fino al prossimo 11 dicembre, insieme alla documentazione riguardante i 30 immobili di proprietà dello Stato in gara. Gli enti locali proprietari degli altri 13 beni messi a gara pubblicheranno sui loro siti i bandi delle strutture che rientrano nell’iniziativa.

La gara prende in considerazione le potenzialità della proposta da più punti di vista: in termini di sviluppo turistico, in merito al relativo beneficio economico e sociale, e in direzione della promozione dello slow travel. Sul punteggio dato a ogni singola proposta incideranno anche la sostenibilità ambientale e le azioni previste per la tutela dell’ambiente. In questo ambito, verranno considerati l’uso di materiali bio-eco compatibili e di tecniche e dispositivi bioclimatici, oltre alle azioni previste per migliorare l’efficienza energetica e la diminuire i consumi. “Per partecipare alla gara – si legge sul sito dell’agenzia del demanio – è necessario presentare una proposta che non prevede l’offerta di un canone: la valutazione si baserà unicamente sugli elementi qualitativi del progetto presentato che dovrà essere coerente con la filosofia e le finalità del progetto Cammini e Percorsi”.

Il secondo bando del progetto arriverà in autunno e riguarderà gli immobili di maggior pregio che per essere riqualificati richiedono ingenti investimenti. Queste strutture verranno affidate in concessione fino a 50 anni con un canone di affitto e un progetto sostenibile che ne preveda il recupero e il riuso.

Gli immobili messi a bando.

Tra i 30 immobili dello Stato in gestione all’Agenzia del demanio in gara ci sono strutture di varie regioni italiane. Ben 5 sono nelle Marche, 3 in Puglia, Sicilia, Campania ed Emilia Romagna, 2 in Basilicata, Calabria, Molise, Piemonte e Veneto, uno a testa per Lazio, Lombardi e Sardegna. Qui la lista completa con corrispettive schede dei luoghi coinvolti nel bando.

I 13 immobili appartenenti ad enti locali si trovano: 4 in Basilicata, 3 in Puglia, 2 in Abruzzo, 2 a Trento, uno in Emilia Romagna e uno in Piemonte.