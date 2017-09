in foto: Una scena del film 'Divorzio all'italiana'

Con l'omicidio l'onore maschile non c'entra: ci sono voluti 51 anni perché il nostro codice penale lo riconoscesse. Dal 1930 fino al 1981, anno dell'abrogazione della legge 587, qualsiasi uomo che uccidesse una donna che con i il suo comportamento avesse arrecato ‘disonore' alla propria reputazione beneficiava di un considerevole sconto di pena. Il danno all'onore di un uomo veniva considerato una attenuante all'omicidio di una donna e di chi avesse perpetrato con lei la condotta ‘disonorevole'.

La ‘legge infame'

Cosi recitava la legge 587

Chiunque cagiona la morte del coniuge, della figlia o della sorella, nell’atto in cui ne scopre la illegittima relazione carnale e nello stato d’ira determinato dall’offesa recata all’onor suo o della famiglia, è punito con la reclusione da tre a sette anni.

L'Italia in cui le donne venivano date in matrimonio con una ‘dote', un tesoretto in denaro e beni che rendeva una moglie più o meno desiderabile, quella in cui i maltrattamenti domestici venivano tollerati, premiava chi uccideva una donna. L'incivile norma dell'ordinamento venne abolita con la legge numero 442 del 5 settembre 1981, che, con il delitto d'onore, cancellava anche l'istituto del ‘matrimonio riparatore', secondo il quale non sussisteva colpa per chi stuprava una donna, se poi la sposava. L'abolizione di quell'articolo del codice penale seguì il clamoroso caso di Franca Viola, la giovane siciliana che rifiutò di sposare l'uomo che l'aveva rapita e stuprata. In altri paesi uccidere una donna o bruciarla viva è ancora una pratica normale e non viene riconosciuta come omicidio o tentato omicidio dalle istituzioni. Ogni anno nel mondo se ne contano moltissimi di casi, di cui la maggior parte non vengono neanche denunciati, come racconta il libro autobiografico Brulée vive, pubblicato in Francia nel 2003 e ispirato alla terrificante esperienza di Suad.

Il divorzio prima del divorzio.

Ben prima dell'abolizione della ‘legge infame', il film Divorzio all'italiana, del regista Marcello Germi, disegnava un impietoso ritratto del matrimonio italiano in cui, anni prima dell'approvazione del divorzio, ci si liberava della moglie con l'omicidio. Il film premiato a Cannes nel 1962, racconta la storia del barone siciliano Fefè, che, invaghitosi della cugina sedicenne, induce la moglie all'adulterio per giustificarne l'assassinio e poter sposare la giovanissima amante. Una storia italiana di ordinario sopruso maschile diventata l'emblema della società di quegli anni.

Oggi, nel nostro ordinamento giuridico, uccidere una moglie, una figlia o una sorella comporta invece una aggravante, quella del vincolo di parentela. La parola ‘femminicidio‘, che nel codice penale corrisponde all'omicidio volontario, si è fatta strada nel linguaggio comune e definisce genericamente l'estrema espressione della logica di sopraffazione maschile. La sua diffusione è l'ennesimo esempio di come il cambiamento dei comportamenti umani dipenda sempre da un primo e irrinunciabile cambiamento culturale.