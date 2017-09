In pochi mesi la vita di Sean Donis, un trentasettenne del New Jersey, è cambiata radicalmente. L’uomo, papà di un bambino di quattro anni, dopo sei anni di matrimonio apparentemente felice ha scoperto quasi casualmente che la moglie Nancy, trentotto anni, lo tradiva con il suo capo e a quel punto i due hanno divorziato. Non solo: dopo aver perso la moglie, Donis ora rischia anche di finire in carcere a causa di una denuncia della donna. Lei, infatti, lo ha accusato di averla spiata illegalmente e di aver violato il domicilio dell'amante la sera in cui li ha sorpresi insieme a letto. In effetti l’uomo, nel momento in cui ha capito che la moglie aveva un altro, è entrato nella casa dell’amante per avere le prove del tradimento.

Un tradimento scoperto la sera del 15 aprile 2016, quando Nancy chiese a Sean di badare al figlioletto per poter uscire con delle amiche. Durante la serata il piccolo cercò l'iPad senza risultato e così suo padre, per trovarlo, attivò sul cellulare l'applicazione "Trova il mio iPhone". A quel punto, tramite l’app, l’uomo ha visto che l'iPad, evidentemente preso dalla moglie, stava viaggiando verso una località diversa da quella indicata per la cena con le amiche. Nel luogo in cui si trovava l’iPad viveva invece il capo di Nancy. Così Sean ha iniziato a sospettare di sua moglie, che tra l’altro negli ultimi tempi si curava sempre di più per andare a lavorare vestendosi in modo più elegante del solito. Così l’uomo ha deciso di affidare il bambino alla madre e di viaggiare verso la casa del capo di Nancy. Arrivato sul posto, non ha esitato a entrare in casa e filmare anche i due amanti scoperti in flagrante.

È evidente che in quel momento il matrimonio tra Sean e Nancy è terminato. Per l’uomo però questa brutta storia non è ancora finita: qualche settimana fa ha ricevuto infatti una lettera con cui gli si notificava che la moglie lo aveva denunciato per violazione di domicilio e per aver spiato illegalmente le sue mosse tramite l’app. Dovrà apparire in tribunale il 20 settembre e in base alle accuse formulate rischia fino a 15 anni di prigione. “È come se fossi stato punito due volte”, ha commentato l’uomo.