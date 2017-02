Aveva pubblicato online finti annunci di lavoro per attirare donne con l'intenzione poi di violentarle una volta stordite. Un meccanismo che gli sarebbe riuscito in almeno un caso quando ha abusato sessualmente di una ragazza disoccupata giunta in città proprio attirata dall'annuncio di lavoro. Per questo gli uomini della polizia di Trieste hanno arrestato e condotto in carcere giovedì sera un uomo residente nel veneziano che ora deve rispondere dell'accusa di violenza sessuale aggravata. L'episodio contestato all'uomo risale allo scorso mese di luglio quando il soggetto violentò una giovane straniera a Venezia, dopo averla drogata.

La ragazza, residente a Trieste, era arrivata nella città lagunare solo per i lavoro fidandosi dell'uomo, ma sarebbe stata prima narcotizzata con una bevanda e poi abusata da lui. La vittima, lasciata esanime, aveva presentato denuncia una volta rientrata nel capoluogo giuliano facendo partire le indagini sull'uomo che nel frattempo si era dileguato. Solo dopo una complessa inchiesta, coordinata dalla Procura della Repubblica triestina, gli inquirenti sono riusciti a risalire al presunto responsabile degli annunci nei confronti del quale il Giudice per le indagini preliminari ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere eseguita dalla Polizia di Stato Trieste. Gli investigatori però non escludono che l'uomo possa essere il responsabile anche di altri fatti analoghi avvenuti in passato e per questo stanno cercando riscontri in altri episodi di violenza sessuale denunciati in precedenza.