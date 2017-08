Assurdo episodio in Gran Bretagna dove quello che doveva essere un momento romantico tra due fidanzati preparato con cura si è trasformato presto in una violenta aggressione senza giustificazione da parte dell'uomo sulla donna. Il ragazzo protagonista dell'accaduto, il 25enne Andrei Pavel, infatti aveva voluto sorprendere la sua ragazza con una inaspettata richiesta di matrimonio ma dopo l'inatteso rifiuto della donna, la coetanea Andrea Nagy, è passato ben presto alla violenza.

Il 25enne in particolare, dopo alcuni mesi di relazione e ad appena un mese di convivenza, si era presentato a sorpresa sul luogo di lavoro della ragazza con un mazzo di fiori e un anello per chiederle di sposarlo. Quando la fidanzata ha provato a spiegargli che non era pronta per il grande passo, però, lui è andato su tutte le furie colpendola in pieno volto con un pugno. La ragazza è caduta a terra esanime e successivamente ha dovuto ricorrere alle cure ospedaliere.

Per il 25enne così non solo è finito il rapporto con la ragazza ma sono scattate anche le manette. Portato in tribunale, il 25enne di Stoke-on-Trent ha ricevuto una condanna a un anno con pena sospesa ma con l'obbligo dei lavori socialmente utili non retribuiti per non meno di 30 giorni. Per lui anche una sanzione di diverse centinaia di sterline e un ordine di restrizione di 12 mesi che gli impedisce di avere qualsiasi tipo di contatto con la sua vittima.