Fino al 31 agosto, acquistando un titolo in catalogo in una delle librerie Giunti al Punto di tutta Italia, sarà possibile donarli alle biblioteche scolastiche della propria città. Si tratta del progetto "Aiutaci a crescere. Regalaci un libro!", campagna di sensibilizzazione alla lettura, rivolta soprattutto ai più piccoli, della catena libraria Giunti. Le modalità di partecipazione sono molto semplici. Per chi vuol donare un libro, basterà acquistare un titolo qualsiasi, in una delle librerie della catena (dove scatterà automaticamente alla cassa lo sconto del 15%) per poi consegnarlo alla cassa in modo da donarlo alle biblioteche scolastiche della propria città. Una forma di donazione di prossimità, rivolto a tutti i bambini che frequentano la scuola pubblica.

Tra le iniziative collaterali, sarà anche possibile personalizzare la donazione sull'adesivo fornito dalle librerie scrivendo una dedica ai bambini delle scuole che riceveranno i libri in dono. Aderendo alla campagna, inoltre, dal primo al 30 settembre 2017 si avrà diritto ad un ulteriore sconto del 15% sugli acquisti effettuati.

Un buon modo per avvicinare alla lettura i più piccoli e arricchire il patrimonio di libri della scuola pubblica, incidendo su uno dei tasti dolenti relativi alla lettura in Italia, il prezzo di copertina talvolta troppo alto dei libri. In questo modo, i donatori risparmieranno, mentre gli studenti italiani vedranno crescere il numero di volumi da consultare e leggere a loro disposizione.

Giunti al Punto, la catena di libri più numerosa d'Italia, con oltre 200 punti vendita, si occuperà di organizzare i centri di raccolta dei libri in ogni libreria. Negli anni scorsi il progetto "Aiutaci a crescer. Regalaci un libro!" ha avuto un grande successo. Nel 2016 sono stati donati 216.168 volumi, nel 2015 213.317 e nel 2014 168.568. Successo crescente, dunque.