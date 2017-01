30 dollari per un uovo utilizzabile come soprammobile. Quando a novembre Charlotte Harrison, 24enne inglese di Bordon, nell'Hampshire, ha visto quell’inserzione su eBay, ha pensato di farsi passare quello sfizio. Così l’ha ordinato e si è ritrovata a casa un oggetto tondeggiante di color verde simile quasi ad un avocado. Charlotte ha ammesso di non credere mai che l’uovo potesse schiudersi. Eppure ciò è avvenuto nei giorni scorsi. E’ incredibilmente nato un emù.

La ragazza infatti lo ha covato, documentando i diversi momenti della sua gestazione con dei video, tenendolo sempre al caldo e dopo 47 giorni, Kevin (questo il nome del piccolo animale) ha rotto il guscio e ha emesso il suo primo “vagito”. Sorpresa nella sorpresa il fatto che a venire al mondo non è stato un uccello qualsiasi, bensì quel pennuto molto simile allo struzzo per aspetto e dimensioni, non in grado di volare ma di raggiungere, da adulto, anche la velocità di 50 km/h. Ora il cucciolo di emù ha già trascorso una ventina di giorni con la famiglia Harrison. Sta bene e scorrazza liberamente per casa.

C’è però un problema che presto Charlotte dovrà affrontare: l’emù è un uccello che da adulto arriva a 1,9 metri di altezza, con un peso che si aggira fra i 50 e 55 chili. Non esattamente le dimensioni di un animale domestico. Ma per adesso la figlia più grande della donna, Ellie, di quattro anni, si è già affezionata al piccolo Kevin: “Lo terremo per sempre con noi” dice la bimba, che ha altri due fratellini.