Una donna australiana di Maryborough è rimasta letteralmente sconvolta dopo aver trovato dei grossi vermi ancora vivi in un cheeseburger acquistato dal figlio al Mc Donald's. Emmii Mchugh non ha esitato a condividere su Facebook fotografie e video di quello che doveva essere il pranzo di un bambino di tre anni ma che, ovviamente, non l'ha mangiato.

Dopo aver ordinato il panino per suo figlio la donna ha aperto la confezione e fatto la triste scoperta: ha quindi preso lo smartphone e documentato quello che aveva in mano, ovvero un cheeseburger farcito di vermiciattoli. La donna si è detta disgustata e per provare a incastrare la compagnia di fast food ha mantenuto lo scontrino fiscale e congelato quel panino, nella speranza che qualcuno analizzi il suo contenuto e che Mc Donald's, oltre a rimborsarla, si scusi.