Avrebbe dovuto raggiungere il figlio a Tel Aviv per conoscere la sua fidanzata israeliana e la sua famiglia: per questo motivo aveva comprato un biglietto aereo da Bari a Tel Aviv con la compagnia Mistral Air di Poste Italiane. Ma una volta arrivata in aeroporto il 17 agosto, la mamma del ragazzo che vive in Israele ha scoperto che il suo volo non esisteva, era stato cancellato e nessuno l’aveva avvisata. “Siamo spiacenti, ma non c’è alcun volo per Tel Aviv”, le hanno detto in aeroporto.

Il volo era previsto in piena notte: doveva partite all’1.30 e arrivare a Tel Aviv alle 5.20 del mattino. Il biglietto aereo era stato acquistato il 14 giugno, ma arrivata allo scalo pugliese Rossella – questo il nome della donna – ha scoperto di essere l’unica passeggera e, soprattutto, che il volo non c’era. La compagnia Mistral Air non ha più in programmazione la tratta tra Bari e Tel Aviv: quel volo in effetti è stato cancellato ma nel caso della mamma di Ivan non era stata data nessuna comunicazione.

Dopo le segnalazioni del figlio, la compagnia si è scusata e ha rimborsato il costo del biglietto, ma non ha permesso a Rossella di organizzarsi per prendere un altro volo e andare a trovare il figlio. Facendo così sfumare, per il momento, la possibilità di conoscere la fidanzata di Ivan.

Volo cancellato da Bari a Tel Aviv: la comunicazione di Mistral Air via mail.

Mistral Air, dal suo centralino, fa sapere di aver inviato una mail a Rossella lo scorso 29 giugno per avvisarla della cancellazione del volo. Ma la mail non sarebbe mai arrivata. Questa comunicazione sarebbe stata inviata tramite un terzo vettore e non con lo stesso che ha recapitato il biglietto elettronico. Oltre alla mail, però, non è stato utilizzato alcun metodo per contattare la passeggera del volo e ci si è quindi fermati a un messaggio di posta elettronica senza ricevuta di ritorno e senza alcuna garanzia che la donna avesse ricevuto la comunicazione.