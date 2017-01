Un minorenne perugino è stato arrestato (ora è ai domiciliari) per aver acquistato soldi falsi su internet. Ma oltre alla banconote, i carabinieri nella sua abitazione hanno trovato anche della marijuana. La vicenda arriva da Ponte San Giovanni, una frazione del comune di Perugia. Secondo le ricostruzioni, il giovane per evitare di essere scoperto, aveva avuto l’avvedutezza di farsi inviare i soldi falsi e in un bar di Ponte San Giovanni, dove poi sarebbe andato a prendere la busta. Ma qualcosa, purtroppo per lui, è andato storto.

E’ stato proprio il proprietario del bar a denunciare il giovane dopo aver ricevuto quella busta indirizzata al suo esercizio commerciale, ma intestata ad una persona a lui estranea. Insospettito, la ha aperta e ha trovato all’interno 700 euro in banconote da 50 e 20 euro. Si è comunque subito accorto che quei soldi erano falsi. Ha subito avvertito i carabinieri che, dopo essersi appostati fuori locale, hanno bloccato il minorenne perugino destinatario del plico.

I militari dell’Arma hanno quindi perquisito l’abitazione del giovane per capire se nascondesse dell’altro contante falsificato. Il giovane, in realtà, in casa aveva cento grammi di marijuana nascosta in involucri di cellophane e barattoli di vetro, più numerose bustine a chiusura ermetica utilizzate verosimilmente per le conseguenti cessioni. Il minorenne è stato così arrestato in flagranza per i reati di spendita ed introduzione nello Stato di banconote falsificate e traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Ora è ai domiciliari.