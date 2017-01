Credeva di aver acquistato una normalissima confezione di Nesquik, come aveva fatto decine di altre volte: invece quando ha aperto la busta della spesa e iniziato a prepararsi un bicchiere di latte e cioccolato ha scoperto che quella confezione di cacao era stata con ogni evidenza manomessa: il tappo non era sigillato e al suo interno non c'era la normale polvere di cioccolata, bensì una polvere bianca che ha suscitato subito non pochi sospetti.

Non si trattava di zucchero, né di farina. L'uomo ha pensato bene che sarebbe stato di gran lunga consigliabile segnalare immediatamente l'anomalia alla polizia. Si è recato così nel commissariato di Saragozza, in Spagna, ed ha mostrato agli agenti il contenuto della confezione: ai poliziotti è bastata la prima occhiata per capire che si trattava di cocaina purissima, per un totale di 250 grammi e un valore di 13mila euro. Sulla vicenda è stata aperta un’inchiesta e, per il momento, le forze dell’ordine di Saragozza che stanno visionando le immagini della videosorveglianza del supermercato escludono che il sacchetto sia stato introdotto al momento del confezionamento. E' assai più probabile che invece sia stato posizionato tra gli scaffali per ragioni di spaccio.