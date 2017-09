Si è autodefinita “la mamma più cattiva del mondo”. Il motivo? Ha acquistato dei gelati per i suoi tre figli e li ha buttati subito dopo, sotto i loro occhi increduli. Ma andiamo con ordine. Jaime Primak Sullivan è un’autrice molto nota negli USA. In un post su Facebook spiega come sono andati realmente i fatti: “Quindi… sono la madre più cattiva di sempre… Cioè… Sempre. Ho portato i bambini da Dairy Queen dopo cena. Hanno ordinato i gusti che preferivano e abbiamo aspettato 5 minuti prima che chiamassero il loro numero. La ragazza (forse 17enne) ha dato a ciascuno il proprio gelato. Nessuno l’ha guardata negli occhi. Nessuno ha detto grazie, né a me, né a lei… Così, ho aspettato” ricorda Jaime.

“Ho contato fino a 10 nella mia testa, il tempo che si avventassero sul gelato e che la ragazza mi guardasse (avrà pensato che sentissi delle voci) e ho visto i miei figli dirigersi verso la porta e uscire. Li ho seguiti anche io. Ho preso loro i coni e loro mi hanno visto, con gli occhi pieni di terrore, buttarli nella spazzatura. Hanno tutti e 3 dato in escandescenze. Ho aspettato. Calma. Tranquilla. Quando hanno capito che avevo qualcosa da dire, hanno fatto silenzio” racconta la donna.

A quel punto “la madre più cattiva del mondo”, almeno in quel momento agli occhi dei suoi figli, ha atteso qualche minuto prima di spiegare loro la ragione del suo ‘folle’ gesto: “Un giorno, se saranno fortunati, avranno un lavoro come quello della ragazza. E ho augurato loro che la gente si accorga di loro, li guardi negli occhi e li ringrazi. Siamo troppo vecchi a 8/7/5 anni per muoverci nella vita di tutti i giorni senza avere buone maniere e la minima umana decenza. Ecco perché oggi sono la mamma più cattiva del mondo”.